Народная примета: «Если орехов много — зима будет суровой», или Готов ли Запад получить «Орешником» по лбу?

Патроны режима Зеленского засобирались на экстренное заседание, намеченное на 26 ноября Из выступления президента России Владимира Путина, весь мир узнал, что прилетевшая 21 ноября по днепропетровскому «ЮжМашу» баллистическая ракета – это новая российская разработка под названием «Орешник».