Солист «Иванушки International» пошутил над четвертым мостом в Новосибирске

«Я сегодня ехал из Толмачево дольше, чем летел из Москвы. Как сказал водитель, сми новосибирцы шутят, что из аэропорта реально выехать в школу, а вернуться только к армии», – пошутил Кирилл Туриченко, который, кстати, родом из Одессы.
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