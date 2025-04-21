Солист «Иванушки International» пошутил над четвертым мостом в Новосибирске

«Я сегодня ехал из Толмачево дольше, чем летел из Москвы. Как сказал водитель, сми новосибирцы шутят, что из аэропорта реально выехать в школу, а вернуться только к армии», – пошутил Кирилл Туриченко, который, кстати, родом из Одессы.