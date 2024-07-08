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Калужские новости

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Мэр Калуги поручил наказать собственника дома за рекламу о нелегальной работе

Мэр Калуги поручил наказать собственника дома за рекламу о нелегальной работе

После своей утренней прогулки по улице Тульской городской голова поручил найти собственника дома и наказать его за рекламу незаконного заработка, которая нанесена на стену здания и немедленно ее закраситьПосле своей утренней прогулки по улице Тульской городской голова поручил найти собственника дома и наказать его за рекламу незаконного заработка, которая нанесена на стену здания и немедленно ее закрасить.

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