Мэр Калуги поручил наказать собственника дома за рекламу о нелегальной работе

После своей утренней прогулки по улице Тульской городской голова поручил найти собственника дома и наказать его за рекламу незаконного заработка, которая нанесена на стену здания и немедленно ее закраситьПосле своей утренней прогулки по улице Тульской городской голова поручил найти собственника дома и наказать его за рекламу незаконного заработка, которая нанесена на стену здания и немедленно ее закрасить.