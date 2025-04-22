Матч-ТВ: Лучший биатлонист России Карим Халили будет выступать за Московскую область

Он уроженец Подмосковья, но выступал прежде за Москву.Бронзовый призер Олимпиады и победитель зачета рейтинга Союза биатлонистов России по итогам прошедшего сезона Карим Халили принял решение выступать за Подмосковье.
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