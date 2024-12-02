В Грузии несколько дней подряд проходят протестные акции

В Грузии с середины прошлой недели проводится новая серия акций протеста. Так, с 28 ноября в Тбилиси и других городах республики проходят протестные акции после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
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