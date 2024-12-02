Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 993 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стефания Новак
    Предатели продажные! Гореть вам в аду!Армения заявила о...
  • Tchernichova Aneta
    не пойму почему журналисты такие тупые что продолжают писать что наркоман президент.У этого урода не осталось мозги, ...Медведев: режим З...
  • Ural Karahanow
    Надо объявить, что в связи с ажиотажем "Щелкунчик" (балет) переносится в Лужники, и что билеты дешевеют в 10 раз. Ажи...Ажиотаж вокруг ба...

В Грузии несколько дней подряд проходят протестные акции

В Грузии несколько дней подряд проходят протестные акции

В Грузии с середины прошлой недели проводится новая серия акций протеста. Так, с 28 ноября в Тбилиси и других городах республики проходят протестные акции после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх