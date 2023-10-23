С праздником Наши дорогие папы

21 октября в Республике Беларусь объявлен Днем отца.День отца - праздник добрый и душевный. Это праздник беззаветной верности своему отцовскому долгу, способности относиться к своим детям с безграничной любовью и терпением.
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