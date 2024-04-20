Renault планирует возродить свою «легенду» в виде компактного SUV

Renault планирует возродить легендарный маленький автомобиль R4 1960-х годов. Концепт-кар 4Ever Trophy компания представила в Париже, а теперь у нас есть первые изображения серийной модели, правда, в камуфляже.
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