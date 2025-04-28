Два человека погибли и четверо пострадали в аварии под Саткой

В лобовом столкновении на южноуральской трассе два человека погибли и четверо пострадали. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла вчера, 27 апреля, в 20:30 часов на 9 километре автодороги «Сатка-Бакал».
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