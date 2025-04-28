РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

321 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mdm1956
    Уроды. Предатели.В Пензе глав отде...
  • валерия
    Только жесткие наказания и публичное извещение о приведении в исполнение приговоров. И никаких оправданий. Если умом ...Южноуральский шко...
  • Eduard
    Нас оправдания не интересуют!Южноуральский шко...

Два человека погибли и четверо пострадали в аварии под Саткой

Два человека погибли и четверо пострадали в аварии под Саткой

В лобовом столкновении на южноуральской трассе два человека погибли и четверо пострадали. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла вчера, 27 апреля, в 20:30 часов на 9 километре автодороги «Сатка-Бакал».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх