Два человека погибли и четверо пострадали в аварии под Саткой

В лобовом столкновении на южноуральской трассе два человека погибли и четверо пострадали. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла вчера, 27 апреля, в 20:30 часов на 9 километре автодороги «Сатка-Бакал».