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Даже Windows 11 уже обновилась до Android 12.1. Microsoft обновила подсистему Windows Subsystem for Android

Даже Windows 11 уже обновилась до Android 12.1. Microsoft обновила подсистему Windows Subsystem for Android

Компания Microsoft продолжает развивать идею совмещения Windows и Android. На днях компания объявила о выпуске обновления подсистемы Windows Subsystem for Android для своей актуальной ОС.

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