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Израильский постпред заявил о нелегитимности ООН

Израильский постпред заявил о нелегитимности ООН

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан в пятницу, 27 октября, заявил, что у Организации Объединенных Наций «не осталось ни грамма легитимности» после принятия резолюции о прекращении огня и отклонения поправки с осуждением палестинского движения ХАМАС, – сообщают СМИ.

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