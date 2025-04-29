Миграционная политика США

Испытывая симпатию к мексиканцу, женщина решила помочь ему избежать депортации. Сотрудники миграционной службы доставили в суд города Милуоки (штат Висконсин) задержанного, нарушившего миграционного законодательство США.
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