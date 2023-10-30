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Как с хромой утки вода: в чем Джо Байден снова провинился перед американцами

Израиль или Украина — кого выбрать? Пентагон уверяет, что поддержит обе страны. Однако источники влиятельного издания Axios уверяют, что все равны, но есть те, кто ровнее — на Ближний Восток готовы отгрузить снаряды, ранее упакованные для Зеленского.

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