Суд закрыл дело против экс-директора Пермского порохового завода Миргородского

НОВОСИБИРСК, 26 апреля, ФедералПресс. В Новосибирске по решению суда закрыто дело, возбужденное в отношении бывшего замдиректора Новосибирского механического завода (НМЗ) «Искра», а ранее директора Пермского порохового завода Олега Миргородского.
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