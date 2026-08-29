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Результаты gamescom awards 2026: победы Onimusha и рекорд Where Winds Meet

Результаты gamescom awards 2026: победы Onimusha и рекорд Where Winds Meet

Onimusha: Way of the Sword, завоевавший сразу две престижные номинации — «Лучший геймплей» и «Лучшая игра для PlayStation».

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