Китай берет паузу в отношениях с США

Официальный Пекин уведомил Вашингтон о том, что приостановил переговоры о контроле над вооружениями и о нераспространении ядерного оружия из-за поставок американских вооружений на Тайвань, сообщила газета Washington Post.
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