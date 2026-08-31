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Число отцов в декрете подскочило в восемь раз

Число отцов в декрете подскочило в восемь раз

Число мужчин, оформивших отпуск по уходу за ребенком, выросло примерно с 30 тыс. в 2023 году до 226,1 тыс.

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