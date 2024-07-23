Собранные в желтые контейнеры пластиковые бутылки отправили на переработку

В начале июля 19 тонн 313 килограмм ПЭТ-микс отправились на завод переработчикам, сообщил КЭО. Из собранного в Карелии вторсырья изготовят новые продукты – стреппинг ленту, флисовую одежду и нетканное полотно, которое используется при строительстве дорог, обивку для автомобилей, упаковочную пленку.