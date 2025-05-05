Почему социализм несовместим с сельским хозяйством

Татьяна Бушмелева

По материалу видно что совхоз в СССР был один. А это не так. И совхозов было много и руководители в них были разные. Это во первых. А во вторых возникает вопрос "А кто совместим с сельским хозяйством?" И неплохо было бы по пунктам сравнение провести... Особенно про сезонные работы. Одно дело когда ВУЗ ждёт своих студней с сезонной работы, а другое когда у молодёжи другой работы нет чем периодическая сезонная и крайне мало шансов при этом высшее образование получить....