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Почему социализм несовместим с сельским хозяйством

Почему социализм несовместим с сельским хозяйством

Андрей Исаев поделился своими воспоминаниями о работе в советском колхозе. Там несколько эпизодов, которые объединяет нечто общее: обман с оплатой за труд.

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Комментарии
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СК
Сергей К
Ну заказуха статья, так заказуха. Это же очевидно. Ну автора в задницу.
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43 мин.
АК
Александр Кутуев
Наши англосаксонские и другие европейские &quot;друзья&quot; боятся возрождения социализма в России? Что-то активизировались поливатели дерьма на наше прошлое, на социализм в частности. Достали уже.
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40 мин.
Татьяна Бушмелева
По материалу видно что совхоз в СССР был один. А это не так. И совхозов было много и руководители в них были разные. Это во первых. А во вторых возникает вопрос &quot;А кто совместим с сельским хозяйством?&quot; И неплохо было бы по пунктам сравнение провести... Особенно про сезонные работы. Одно дело когда ВУЗ ждёт своих студней с сезонной работы, а другое когда у молодёжи другой работы нет чем периодическая сезонная и крайне мало шансов при этом высшее образование получить....
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20 сек.
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