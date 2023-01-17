Пушилин заявил о продолжении дозачистки Соледара и предрек, что скоро войска России полностью возьмут Марьинку

Врио руководителя Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о продолжении дозачистки города Соледара и спрогнозировал, что в скором времени российские Вооруженные силы полностью возьмут Марьинку.
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