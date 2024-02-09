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Политолог: мирная коалиция может образоваться на Западе после интервью Путина

Политолог: мирная коалиция может образоваться на Западе после интервью Путина

РИАМО – 9 фев. Возможно, после интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на Западе образуется мирная коалиция, сообщил РИАМО политолог, директор института политических исследований Сергей Марков.

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