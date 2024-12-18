Минимум три вида промысловой рыбы могут пострадать из-за ЧП в Керченском проливе.Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил зампредседателя Крымской региональной природоохранной общественной организации "Экология и Мир" Андрей Артов, отметив, что для полного восстановления экосистеме потребуется около пяти лет.