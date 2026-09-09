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Газета.ру

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TRSP: учёные раскрыли тайну происхождения мегалитов "Стрел дьявола"

TRSP: учёные раскрыли тайну происхождения мегалитов "Стрел дьявола"

Международная группа учёных под руководством Университета Кертина (Австралия) выяснила, откуда взялись камни для «Стрел дьявола» – самого высокого ряда мегалитов в Британии.

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