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Фомченков: Сырский нацелился на очередное наступление ВСУ

Фомченков: Сырский нацелился на очередное наступление ВСУ

Командир отряда «Русский легион» Сергей Фомченков поделился сведениями о том, что главнокомандующий Вооружённых сил киевского режима Александр Сырский будет стараться провести внезапное наступление, которое запланировано на весну и лето.

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