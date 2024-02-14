Командир отряда «Русский легион» Сергей Фомченков поделился сведениями о том, что главнокомандующий Вооружённых сил киевского режима Александр Сырский будет стараться провести внезапное наступление, которое запланировано на весну и лето.
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