Яннис исполнил слепой ассист в одно касание, Коннотон вывел «Бакс» вперед 3-очковым

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо исполнил великолепную результативную передачу в одном из эпизодов четвертого матча финальной серии против «Финикса» (109:103, 2-2).
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