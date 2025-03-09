Реабилитолог назвала 4 верных способа быстро устранить сильную боль в спине Алёна ЮрьеваБоль в спине — это одно из самых неприятных и часто встречающихся явлений, которое может заметно осложнить повседневную жизнь.
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