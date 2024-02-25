Трамп согласился с Путиным по поводу кандидатуры Байдена

REUTERS/Kevin Lamarque Американский миллиардер Дональд Трамп согласился с российским лидером Владимиром Путиным по поводу того, что победа Джо Байдена на президентских выборах в США будет предпочтительнее для России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии