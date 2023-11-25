Одноразовый Пашинян ведёт армян к своему 21 ноября

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Эта небритая харя продаёт свой народ. Он плюнул на свой народ, на память великих и известных армян-Е.Вахтангова,И.Айвазовского,Г.Овакяна,А.Хачатуряна,И.Баграмяна,А.Микояна,М.Таривердиева,А.Хачатуряна,А.Бабаджаняна,Ф.Мкртчана,Ю.Варданяна,А.Ваганову и многих-многих других армян, внесших неоценимый вклад в развитие страны и прославивщих Армению.Мне кажется народ поймёт и по достоинству оценит своего Иуду, как и мы оценили своих.А от плевка ушедших эта тварь ещё в другом мире захлебнётся!!!