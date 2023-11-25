Автор: КОШКИН Иллюстрация в свободном доступе А мне нравится. Молодец Пашинян! Всё увереннее и увереннее ведёт армян к своему 21 ноября.
Одноразовый Пашинян ведёт армян к своему 21 ноября
Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Эта небритая харя продаёт свой народ. Он плюнул на свой народ, на память великих и известных армян-Е.Вахтангова,И.Айвазовского,Г.Овакяна,А.Хачатуряна,И.Баграмяна,А.Микояна,М.Таривердиева,А.Хачатуряна,А.Бабаджаняна,Ф.Мкртчана,Ю.Варданяна,А.Ваганову и многих-многих других армян, внесших неоценимый вклад в развитие страны и прославивщих Армению.Мне кажется народ поймёт и по достоинству оценит своего Иуду, как и мы оценили своих.А от плевка ушедших эта тварь ещё в другом мире захлебнётся!!!
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6 час.
F I
В Беларуси семейка "устроителей детских праздников",она с мужем были с желанием встать на место Батьки
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5 час.
Юрий Золотарев
Пшинян - ГУАНЦО!
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4 час.
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