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Аргументы и Факты

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Политолог Севостьянов допустил краткосрочный характер действий США по Ирану

Политолог Севостьянов допустил краткосрочный характер действий США по Ирану

Последние заявления президента США Дональда Трампа по Ирану пока не стоит рассматривать как начало нового масштабного военного конфликта, заявил политолог и востоковед Николай Севостьянов в комментарии Радио «Комсомольская правда».

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