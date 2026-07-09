Политолог Севостьянов допустил краткосрочный характер действий США по Ирану

Последние заявления президента США Дональда Трампа по Ирану пока не стоит рассматривать как начало нового масштабного военного конфликта, заявил политолог и востоковед Николай Севостьянов в комментарии Радио «Комсомольская правда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии