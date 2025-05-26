Омбудсменов в регионах предложили избирать несколько раз

Регионам предложили дать право самостоятельно утверждать количество сроков полномочий омбудсменов. С такой инициативой зампред Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков выступил на заседании Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений 26 мая.