«Ланцет» оснастили новой системой для противодействия средствам РЭБ «Ланцет» оснастили обновленной системой связи и навигации, которая позволяет барражиру.
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«Ланцет» оснастили новой системой для противодействия средствам РЭБ «Ланцет» оснастили обновленной системой связи и навигации, которая позволяет барражиру.
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