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Близки к потере возможностей: Байден предупредил Зеленского о помощи

Близки к потере возможностей: Байден предупредил Зеленского о помощи

Президент США заявил о скором завершении программы помощи Украине.Президент Штатов Джо Байден во время пресс-конференции после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским предупредил последнего о трудностях с будущим финансированием киевского режима.

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