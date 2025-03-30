Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Дайджест 30 марта 2025

На этой неделе главным событием был спуск на воду очередной АПЛ класса 885М «Ясень-М» (или, как их иногда называют «тяжёлый подводный крейсер») в Мурманске.

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