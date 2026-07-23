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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ильин об отъезде в Северную Америку: «Хочу попробовать попасть в НХЛ, играть там. В «Северстали» дали добро, не держали меня»

Нападающий системы « Питтсбурга » Михаил Ильин прокомментировал свое решение продолжить карьеру в Северной Америке.

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