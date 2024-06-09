Украина рассматривает снижение возраста мобилизации под давлением США Ирэн ОрлонскаяНа пленарном заседании ПМЭФ-2024 российский лидер Владимир Путин заявил, что на Украине могут снизить возраст мобилизации из-за требований США.
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