Идеальный вариант: политолог назвал лучшую для переговоров Путина и Трампа страну

МОСКВА, 21 января, ФедералПресс. Австрия могла бы стать оптимальным местом для переговоров между новым президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, заявил политолог Илья Гращенков в интервью «Инфо24».
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