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Царьград

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Евро-3 на АЗС: чем грозит временное возвращение старого стандарта

Евро-3 на АЗС: чем грозит временное возвращение старого стандарта

Топливо содержит больше вредных примесей, опасных для авто с чувствительной аппаратурой.Временное разрешение на выпуск бензина экологического класса Евро-3 до 31 декабря 2026 года должно помочь увеличить предложение топлива на внутреннем рынке, но у автомобилистов уже появились опасения за ресурс двигателей.

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