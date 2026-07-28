Евро-3 на АЗС: чем грозит временное возвращение старого стандарта

Топливо содержит больше вредных примесей, опасных для авто с чувствительной аппаратурой.Временное разрешение на выпуск бензина экологического класса Евро-3 до 31 декабря 2026 года должно помочь увеличить предложение топлива на внутреннем рынке, но у автомобилистов уже появились опасения за ресурс двигателей.