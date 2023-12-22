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Россия опутывает торговыми путями весь мир

Россия опутывает торговыми путями весь мир

1. Сейчас в России важнейшие инфраструктурные проекты ориентированы на Восток, на Китай, Индию и Иран.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Главное что нет арктических баз по пути следования судов по Севморпути. Опять же, желательно не &quot;жестянки&quot;, а суда именно &quot;арктического исполнения&quot;. Газовозы заказали, это правильно, с Ямала нужно возить.
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12 час.
Александр Ткаченко
Кого то в России, кроме либерастов, интересуют проблемы Запада?
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3 час.
Игорь Кузнецов
Лично меня - да. Эти проблемы могут повлиять на нас, просто мы живём на Земле и не можем быть изолированы полностью друг от друга. Запад проводит подрывную политику практически во всех бывших республиках Союза, нужно показывать им что может произойти, если они примут &quot;западные ценности&quot;. Опять же нужно устанавливать экономические связи с &quot;дружественными&quot; или &quot;нейтральными&quot; странами Запада.
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2 час.

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