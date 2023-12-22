1. Сейчас в России важнейшие инфраструктурные проекты ориентированы на Восток, на Китай, Индию и Иран.
Россия опутывает торговыми путями весь мир
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Главное что нет арктических баз по пути следования судов по Севморпути. Опять же, желательно не "жестянки", а суда именно "арктического исполнения". Газовозы заказали, это правильно, с Ямала нужно возить.
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12 час.
Александр Ткаченко
Кого то в России, кроме либерастов, интересуют проблемы Запада?
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3 час.
Игорь Кузнецов
Лично меня - да. Эти проблемы могут повлиять на нас, просто мы живём на Земле и не можем быть изолированы полностью друг от друга. Запад проводит подрывную политику практически во всех бывших республиках Союза, нужно показывать им что может произойти, если они примут "западные ценности". Опять же нужно устанавливать экономические связи с "дружественными" или "нейтральными" странами Запада.
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2 час.
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