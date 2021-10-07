Мировое обозрение

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Байден заявил о корысти России при жертвовании вакцин за рубеж

Байден заявил о корысти России при жертвовании вакцин за рубеж

Россия и Китай, предоставляя другим странам вакцины от коронавирусной инфекции, просят что-то взамен, утверждает президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

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