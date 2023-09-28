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Чемпион АСА Борисов о бое Рахмонов – Томпсон: «Это проходной бой для Шавката»

Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов поделился ожиданиями от предстоящего поединка непобежденного казахстанского бойца Шавката Рахмонова с бывшим претендентом на чемпионский титул Стивеном Томпсоном: «Помню, как Томпсона «ударом супермена» нокаутировал Энтони Петтис.

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