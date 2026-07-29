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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кривцов об уходе Сперцяна в «Аль-Ахли»: «Рад за него, но для «Краснодара» это большая потеря. Заменить Эдика будет очень сложно»

Полузащитник « Краснодара »  Никита Кривцов  заявил, что клубу будет трудно заменить Эдуарда Сперцяна , перешедшего в « Аль-Ахли ».

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