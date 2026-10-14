Trump Says Taiwan to Buy Gas From Alaska

“President Donald Trump said Taiwan agreed to buy 30% of the gas from a liquefied natural gas pipeline project in Alaska over the next 20 years, touting the initiative ahead of midterm elections,” Bloomberg reports.
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