Лавров: Россия и Монголия не обсуждали тему МУС при подготовке визита Путина

Российские и монгольские власти не обсуждали тему с ордером на арест президента РФ Владимира Путина, выданным Международным уголовным судом (МУС), при подготовке визита главы государства в Монголию, заявил в интервью РБК глава МИД РФ Сергей Лавров.
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