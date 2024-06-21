Пермяки придумали как заработать на щепках от «Пермских ворот»

Продавец предлагает «прекрасный сувенир в память о 'Букве П'» по цене 1 000 рублей.Вслед за демонтажем арт-объекта «Пермские ворота», известного также как «Буква П», жители Перми начали продавать его остатки в качестве сувениров.
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