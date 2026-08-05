«Зенит» продолжил серию сухих побед в Кубке, но разгромом на сей раз и не пахло

В чемпионате России обе команды стартовали в целом в соответствии с ожиданиями. «Зенит» в двух матчах обыграл аутсайдеров «Акрон» и «Оренбург», а «Балтика» во встречах с двумя традиционно амбициозными московскими командами – ЦСКА и «Динамо» - набрала три очка.