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Де ла Фуэнте после 1:0 с Албанией: «Испания готова к 1/8 финала ментально. Не придаем значения тому, что мы фавориты – 16 лучших команд Европы сыграют в следующем раунде»

Де ла Фуэнте после 1:0 с Албанией: «Испания готова к 1/8 финала ментально. Не придаем значения тому, что мы фавориты – 16 лучших команд Европы сыграют в следующем раунде»

Сборная Испании обыграла албанскую команду (1:0) в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы.

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