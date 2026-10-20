Анализ данных по безработице и карьерным траекториям в США показал, что риски для профессий, уязвимых перед языковыми моделями, начали расти с начала 2022 года Январская статья на arXiv ставит под сомнение привычную хронологию: ухудшение показателей занятости в профессиях, наиболее подверженных влиянию ИИ, началось не после запуска ChatGPT в ноябре 2022 года, а почти на год раньше.
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