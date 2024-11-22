Более 100 российских робототехников представили проекты в Сириусе В университете "Сириус" состоялся образовательный курс по робототехнике.
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Более 100 российских робототехников представили проекты в Сириусе В университете "Сириус" состоялся образовательный курс по робототехнике.