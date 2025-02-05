Российские войска приближаются к Славянску с нескольких направлений

Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие в ходе боев у Зеленого Гая Харьковской области заняли опорный пункт Вооруженных сил Украины, с которого противник контролировал большую часть поселка.
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