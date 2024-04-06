НАТО выражает обеспокоенность наступлением России по всей линии украинского фронта Ольга ВайленкоГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил в четверг, 4 апреля, обеспокоенность наступлением России по всей линии украинского фронта.
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