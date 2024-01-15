Где просчитался Запад? США и Британия угодили в капкан хуситов

Итак – началось! Байден не смог принять верного решения и оставаться в стороне. В ночь на пятницу, с целью нейтрализации угрозы поддерживаемых Ираном боевиков хуситов, американские военно-воздушные силы начали нанесение ударов по объектам в Йемене.
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